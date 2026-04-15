Bursa’da Trafikte Tehlikeli Anlar: Ters Yöne Girdi

Olay, Bursa-Ankara otobanı istikametine geçiş sağlayan bağlantı yolunda meydana geldi. Seyir halindeki bir aracın sürücüsü, kavşak noktasında karşı yönden gelen bir otomobille karşılaştı. Ters yönde ilerleyen aracın manevrası, yoldaki diğer sürücüler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Yaşanan o anlar, başka bir aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, ters yönden gelen aracın hızını kesmeden kavşağa girdiği ve diğer araçların arasından geçerek yoluna devam ettiği görüldü. Olası bir çarpışmanın son anda önlendiği kaza riskine karşı sürücüler tepki gösterdi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Trafik güvenliğini ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan sürücünün tespiti için emniyet birimleri harekete geçti. Görüntülerin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.