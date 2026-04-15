Arnavutköy'de dondurma dolabından ürün çalan 3 çocuk yakalandı

Gece saatlerinde bir iş yerinin önündeki dondurmaları alan 3 çocuk yakalandı

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Gelibolu Caddesi üzerinde bulunan bir kasap dükkanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde iş yerinin önüne gelen 3 çocuk, dışarıdaki dondurma dolabını açarak içerisinden ürün aldı.

Zarar yaklaşık 2 bin tl

İşletme sahibi Mehmet Reşat Görgüz, sabah dükkana geldiğinde dondurmaların eridiğini fark ederek güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde çocukların defalarca dolaptan ürün aldığını gören Görgüz, polise ihbarda bulundu. İşletme sahibi, "Dondurmaları almaları bir yana, dolabın kapağını açık bıraktıkları için içerideki ürünlerin tamamı erimiş. Yaklaşık 2 bin TL zararımız var" diyerek şikayetçi olduklarını ifade etti.

Çocuk büro amirliğine teslim edildiler

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkalleri belirlenen 3 çocuğu kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan çocuklar, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

