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Bursa Osmangazi'de panik anları! AVM'de önce yangın sonra tavan çökmesi...

Bursa Osmangazi'de panik anları! AVM'de önce yangın sonra tavan çökmesi...
11.05.2022 14:01 - Son Güncelleme: 11.05.2022 14:15

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Son dakika haberleri... Bursa'da bir alışveriş merkezinde bir mağazada çıkan yangın sonucu tavan çöktü, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve AFAD ekipleri sevkedildi.

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Bursa'da bir alışveriş merkezinde bir mağazada çıkan yangın sonucu tavan çöktü, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve AFAD ekipleri sevkedildi.

Osmangazi ilçesindeki AVM'de, bir mağazanın alt katındaki tavanda çökme yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışma başlattı.

İçerideki kişiler tahliye edilerek AVM, girişlere kapatıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

AVM GİRİŞLERE KAPATILDI
İçerideki kişiler tahliye edilerek AVM, girişlere kapatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. Arama kurtarma köpeklerinin de içeride olduğu belirtiliyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptığı açıklamada, "Mağazada meydana gelen tavan çökmesinde can kaybı ve yaralanma yok." dedi.

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