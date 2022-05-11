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SON DAKİKA Tokat'ta cami bahçesinde patlama! 1'i ağır, 4 çocuk yaralı

SON DAKİKA Tokat'ta cami bahçesinde patlama! 1'i ağır, 4 çocuk yaralı
11.05.2022 15:23 - Son Güncelleme: 11.05.2022 15:23

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SON DAKİKA HABER... Tokat’ta 4 çocuk cami bahçesinde buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Tokat'ta 4 çocuk cami bahçesinde buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Ali Paşa Mahallesinde boş bir alanda meydana geldi. Bir gün önce Alipaşa cami bahçesinde çocuklar bir cisim buldu. Okul çıkışı boş alanda 4 kafadar buldukları cismin üzerinde ateş yaktı. Cismin Büyük bir gürültü ile patlaması sonucu 4 çocuk yaralandı. Çocuklar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaşları 7 ile 10 arasında değişen 4 çocuk tedavi altına alındı. Yüzünde, başında ve ayaklarında patlama sonucu yanık olan Tarık Kipel (8) travma servisimde tedaviye alındı.

Tokat Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Halil İbrahim Akdoğan, çocukların 1'sini durumunun ağır olduğunu hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre patlamanın ses bombası olduğudeğerlendiriliyor.

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