Bursa- BUDO'nun 10 seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 10 seferi, Poyraz nedeniyle iptal edildi. Rüzgarın hızı saatte 80 kilometreye kadar çıkacak.

🚢 Poyraz Nedeniyle Seferler Yapılamıyor
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün yapılması planlanan 10 seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa'da yağış beklenmezken, Kuzeydoğu yönünden esen Poyraz'ın hızı saatte 47-60 kilometre arasında, zaman zaman ise 80 kilometreye kadar çıkacak.

🌬 Mudanya'da Rüzgar Etkili Oldu
BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, rüzgarın etkili olduğu Mudanya'da iptal edilen seferler şu şekilde:

Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)

Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

Gün içinde karşılıklı toplam 10 sefer iptal edildi.

📢 Yolculara Uyarı
BUDO yetkilileri, deniz ulaşımını etkileyecek olumsuz hava koşullarının gün içinde de devam edebileceğini belirterek, yolcuların güncel sefer durumunu resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip etmelerini tavsiye etti.

