Kaza, saat 11.30 sıralarında Burdur-Fethiye kara yolu Kuş Gözlem Evi mevkisinde meydana geldi. Kara yolları ekiplerince yürütülen çalışmalar nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda, Fethiye'den Burdur yönüne ilerleyen Şerafeddin Y. (55) idaresindeki et yüklü panelvan, önündeki aracı sollamak isterken karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Emine Gürel (38) yönetimindeki 15 NU 175 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

🚑 6 Kişi Yaralandı, 3'ü Kurtarılamadı

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da ağır hasar oluştu. Kazada panelvan sürücüsü Şerafeddin Y. ile araçtaki yabancı uyruklu Saddam A. (24) ve hafif ticari araç sürücüsü Emine Gürel, Armağan Gürel (62), Rıza Gürel (62) ve Enes K. (6) yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Gürel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rıza Gürel ve Armağan Gürel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

📍 Yakınları Olay Yerinde Gözyaşına Boğuldu

Hayatını kaybeden Emine Gürel'in, Rıza Gürel'in gelini ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Cenazeler otopsi için morga kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

⚠️ Dubalama Eksikliği Dikkat Çekti

Kazanın ardından gözler yol çalışması alanındaki güvenlik önlemlerine çevrildi. Tek şeritli yolda dubalama yapılmaması, sürücüler için büyük risk oluşturdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.