Ankara Pursaklar’da motosiklet kazası: 1 ölü 1 Yaralı
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
💥 Kontrolden Çıkan Motosiklet Devrildi
Ankara'nın Pursaklar ilçesi Altınova Mahallesi Çankırı Bulvarı'nda, saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, Akyurt istikametine giden motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
🚨 1 Kişi Olay Yerinde Hayatını Kaybetti
Motosikletten savrulan iki gençten biri olay yerinde yaşamını yitirirken, diğeri ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
🏥 Ağır Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın neden meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlattı.