Ankara Pursaklar’da motosiklet kazası: 1 ölü 1 Yaralı

💥 Kontrolden Çıkan Motosiklet Devrildi

Ankara'nın Pursaklar ilçesi Altınova Mahallesi Çankırı Bulvarı'nda, saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, Akyurt istikametine giden motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

🚨 1 Kişi Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Motosikletten savrulan iki gençten biri olay yerinde yaşamını yitirirken, diğeri ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

🏥 Ağır Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın neden meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlattı.