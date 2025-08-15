PODCAST CANLI YAYIN

Ankara Pursaklar’da motosiklet kazası: 1 ölü 1 Yaralı

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

💥 Kontrolden Çıkan Motosiklet Devrildi
Ankara'nın Pursaklar ilçesi Altınova Mahallesi Çankırı Bulvarı'nda, saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, Akyurt istikametine giden motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

🚨 1 Kişi Olay Yerinde Hayatını Kaybetti
Motosikletten savrulan iki gençten biri olay yerinde yaşamını yitirirken, diğeri ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

🏥 Ağır Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın neden meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Erzurum'da TIR'a arakadan çarpan otomobil sürücüsü Burak Kayacı vefat etti!
Erzurum'da TIR'a arakadan çarpan otomobil sürücüsü Burak Kayacı vefat etti!
Yer: Çanakkale! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü
Yer: Çanakkale! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü
Özgür Özel'den rezil sözler! Başkan Erdoğan'a "Lan" diyerek hakaret edip namusuna dil uzattı
Özgür Özel'den rezil sözler! Başkan Erdoğan'a "Lan" diyerek hakaret edip namusuna dil uzattı
Iğdır Tuzluca’da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Iğdır Tuzluca’da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle