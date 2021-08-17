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Bozkurt'ta çöken Ölçer Apartmanı'nın firari müteahhidi Mehmet Özkan Esenyurt'ta yakalandı

Bozkurt'ta çöken Ölçer Apartmanı'nın firari müteahhidi Mehmet Özkan Esenyurt'ta yakalandı
17.08.2021 17:24
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Son dakika haberi... Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı müteahhidi Mehmet Özkan'ın İstanbul Esenyurt'ta gözatına alındığı bildirildi. Özkan, sel felaketinin ardından ilçeden ayrılmıştı.


Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.





Selin vurduğu Bozkurt'ta Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Binanın yıkılmasıyla birlikte kaybolan çok sayıda kişiden şimdiye kadar ikizler Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan (7) ile İclal Yücel'in (12) cansız bedenine ulaşıldı.




İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı.


Soruşturma kapsamında Ölçer Apartmanı'nın 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.


Sel felaketinin ardından ilçeden ayrılan Mehmet Özkan, bugün İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince gözaltına alındı.

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