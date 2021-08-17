İnsanlık dramı! Kargo uçağına tutunan Afgan gencin uçağın içinden çekilen dehşet verici görüntüsü kamerada

Dünyanın dikkatini çevirdiği Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'de kontrolü ele geçirmesi sonrası ortaya çıkan insanlık dramına bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde kargo uçağının tekerine tutunarak kaçmaya çalışan bir Afgan dikkat çekiyor. Uçak içinden bir amatör kamera ile çekilen görüntülerde rüzgara karşı direnmeye çalışan kişinin görüntüleri dehşete düşürüyor.

Taliban, hükümet güçlerini yenilgiye uğratarak tek tek şehirleri ele geçirirken, pazar günü Kabil'de de hakimiyeti sağladı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı da ele geçiren Taliban, ülkede yönetime el koydu.



Gelişmeler sonrası dünyanın gözleri Afganistan'a çevrildi. Ülkeler misyonlarında çalışanları ve vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçerken, Taliban'dan kaçmak isteyen Afganlar Kabil Havalimanı'na akın etti.





Havalimanında akılalmaz görüntüler oluşurken, tahliye uçağına binemeyen 2 Afgan'ın uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmaya çalıştığı ve uçaktan düşerek yere çakıldığı anlar dehşete düşürdü.

O anların uçak içinden çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Öte yandan Washington Post uçak olayı ile ilgili dikkat çeken bir haber servis etti.



ABD TAHLİYE UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI

Washington Post'ta yer alan habere göre; Afganistan Kabil Havalimanı'ndan kalkan ABD'ye ait askeri taşıma uçağının tekerlek sistemlerinde sorun çıktı. Arıza sonrası uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.

TEKERLEKLERDEN İNSAN BEDENİ ÇIKTI

İniş sonrası yetkililer hızla uçağın tekerlek takımlarını kontrol etmeye başladı. Sistemler kontrol edilince uçağın tekerleğinden insan bedeni çıktı.





DEHŞETE DÜŞÜREN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Afganistan'daki tahliyeler sırasında uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmaya çalışan 2 Afgan ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Uçak içinden bir amatör kamera ile çekilen görüntülerde iniş takımlarına tutunan kişi görünüyor. Rüzgara karşı direnmeye çalışan kişinin görüntüleri dehşete düşürüyor.





TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.