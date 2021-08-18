Haberler Haber Videoları 'Tecavüz gecesi' Eda Nur Kaplan'ı ölüme götüren tecavüzcü Mehmet Ardıçoğlu’dan kan donduran ifade: Odaya çıktık ve...

'Tecavüz gecesi' Eda Nur Kaplan'ı ölüme götüren tecavüzcü Mehmet Ardıçoğlu’dan kan donduran ifade: Odaya çıktık ve...

'Tecavüz gecesi' Eda Nur Kaplan'ı ölüme götüren tecavüzcü Mehmet Ardıçoğlu’dan kan donduran ifade: Odaya çıktık ve...
18.08.2021 09:36 - Son Güncelleme: 18.08.2021 11:34
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Ankara’da Eda Nur Kaplan’ı intihara sürükleyen tecavüzcü Mehmet Ardıçoğlu’dan kan donduran ifade: Lobiden aldım odaya çıkardım. Birliktelik yaşadık. Bir süre sonra iki arkadaşım da yanımıza geldi.


Ankara'da Eda Nur Kaplanintihara sürükleyen tecavüzMehmet Ardıçoğlu'dan kan donduran ifade: Lobiden aldım odaya çıkardım.

Eda Nur'un Yusuf'la otelime gittiklerini öğrendim. Ben de gittim. 04.00 sıralarında kız lobiye geldi. Odaya çıktık, birliktelik yaşadık. Bir süre sonra iki arkadaşım da yanımıza geldi. Taksi çağırıp Eda Nur'u evine yolladım.

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