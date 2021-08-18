'Tecavüz gecesi' Eda Nur Kaplan'ı ölüme götüren tecavüzcü Mehmet Ardıçoğlu’dan kan donduran ifade: Odaya çıktık ve...

Ankara’da Eda Nur Kaplan’ı intihara sürükleyen tecavüzcü Mehmet Ardıçoğlu’dan kan donduran ifade: Lobiden aldım odaya çıkardım. Birliktelik yaşadık. Bir süre sonra iki arkadaşım da yanımıza geldi.

Ankara'da Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen tecavüzcü Mehmet Ardıçoğlu'dan kan donduran ifade: Lobiden aldım odaya çıkardım.

Eda Nur'un Yusuf'la otelime gittiklerini öğrendim. Ben de gittim. 04.00 sıralarında kız lobiye geldi. Odaya çıktık, birliktelik yaşadık. Bir süre sonra iki arkadaşım da yanımıza geldi. Taksi çağırıp Eda Nur'u evine yolladım.