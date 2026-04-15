Bolu'da tırın lastiği yerinden fırladı: Kamyon sürücüsü dehşeti yaşadı

Kaza, TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.T. idaresindeki 27 ANL 388 plakalı tırın lastiği, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden çıkarak otoyola fırladı. O sırada aynı istikamette orta şeritte ilerleyen Ali Hasanoğlu yönetimindeki 52 PA 330 plakalı kamyon, aniden önüne düşen lastiğe çarptı.Çarpmanın şiddetiyle tır lastiğini altına alan kamyon, lastiği metrelerce sürükledikten sonra durabildi.