Ankara'da sürücülerin yol kesme kavgası bıçaklı çatışmaya döndü

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yahyalı Mezarlığı girişinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden sözlü münakaşa çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine beyaz renkli bir araç, diğer aracın önünü keserek durdurdu.Araçlardan inen taraflar arasındaki tartışma kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü.

Polis inceleme başlattı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga eden taraflar polis ekiplerince güçlükle sakinleştirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.