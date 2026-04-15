Denizde nefes kesen operasyon: 200 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 16:03

Şüpheli teknenin adım adım takip edildiği operasyonda yakalanan 6 şahıstan 5'i, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Karadeniz üzerinde seyreden şüpheli bir tekne takibe alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik unsurlarının senkronize hareket ettiği operasyonda, ekipler botlarla tekneye yaklaşarak baskın düzenledi. O anlar saniye saniye görüntülendi.