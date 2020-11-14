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Bilmediği dilde Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden CHP'li Ekrem İmamoğlu siyasetin mezesi oldu

Bilmediği dilde Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden CHP'li Ekrem İmamoğlu siyasetin mezesi oldu
14.11.2020 19:54
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun IAPC tarafından düzenlenen 53. Dünya Konferansı'nda İngilizce yaptığı konuşamamasına rağmen ülkemizi dünyaya şikayet etmesi tepki topladı. Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "İBB Başkanı, başarısızlığını kapatabilmek için ülkesini batıyı şikayet etme mesaisi harcıyor." tepkisini dile getirdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da "What is imperialism? Ya da Emperyalizm nedir? İşte emperyalizm budur" dedi. .


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