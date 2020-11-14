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14 Kasım koronavirüs vaka ve vefat sayısı ne kadar oldu? Sağlık Bakanlığı rakamları duyurdu

14 Kasım koronavirüs vaka ve vefat sayısı ne kadar oldu? Sağlık Bakanlığı rakamları duyurdu
14.11.2020 19:14
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 14 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 150 bin 141 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 116 kişiye hastalık tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 150 bin 141 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 116 kişiye hastalık tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 423 oldu, son 24 saatte 2 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 351 bin 102'ye yükseldi.




"AĞIR HASTA SAYISI ARTIYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 3.116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin." açıklamasında bulundu.



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