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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024, 16:29 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2024, 16:29

Beylikdüzü'nde yangın! Fabrika çalışanı Ferhat Türgen: "Ucuz yırttık"

Beylikdüzü'nde fabrika ve tadilat halindeki bina arasında yer alan boş arazide bulunan plastik malzemelerden çıkan yangın panik yarattı. Fabrika ve tadilat yapılan binanın dış cephesine sıçrayan yangın, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadan söndürüldü.

Yangın, bugün saat 13.40 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide çıktı.

Fabrika ve tadilat halindeki bina arasında yer alan boş arazide bulunan plastik malzemelerden çıkan yangın panik yarattı.

Yangın kısa sürede büyürken gökyüzünü kaplayan dumanlar çevre ilçelerden görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

CAN KAYBI VE YARALI YOK
Fabrikanın ve tadilat halindeki binanın dış cephesine sıçrayan yangın, çevre ilçelerden gelen takviye itfaiye ekiplerinin de desteğiyle kontrol altına alındı. Korkutan yangın, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadan söndürüldü.

FABRİKA ÇALIŞANI TÜRGEN: "UCUZ YIRTTIK"
Dumanları görerek desteğe gelen karşıdaki fabrikanın çalışanı Ferhat Türgen, "Boş arsada nedeni bilinmeye bir şekilde yangın çıktı. İnsanlar buraya çöp atıyor, ne bulursa atıyor. Ucuz yırttık, itfaiyemiz sağ olsun çok çabuk müdahale ettiler. Lastikler var, plastik atıklar var onlar yandı, fabrikanın duvarlarındaki sandviç paneller de yanmış." ifadelerine yer verdi.

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