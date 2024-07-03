Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Astana'da saat 19.00'da bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesi hiç şüphesiz Suriye. Ankara - Şam hattındaki normalleşme zemini arayışları ve PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki 'teröristan' hamleleri de masada olacak. Görüşme öncesi Kremlin, Moskova ve Ankara'nın Suriye'de terörle mücadele edilmesinden yana olduğunu ve bu süreçte işbirliği yapacağını duyurdu. En az bir saat süreceği belirtilen Erdoğan - Putin zirvesinde Türkiye - Rusya ilişkileri de kapsamlıca masaya yatırılacak.