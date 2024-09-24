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Beylikdüzü'nde kimyasal madde fabrikasında yangın!
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Beylikdüzü'nde kimyasal madde fabrikasında yangın!

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024, 10:34 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024, 10:34

Haramidere Sanayi Sitesi Dereboyu Caddesi'nde bulunan kimyasal madde üreten fabrikanın bodrum katında saat 08.00 sıralarında yangın çıktı.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada hasar oluştu.

Beylikdüzü'nde sabun ve deterjan üretimi yapan kimya fabrikasının deposunda yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi çevrede paniğe neden oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada hasar oluştu.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Olay, sabah saatlerinde İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Haramidere Beysan Sanayi sitesinde meydana geldi.

Dereboyu Caddesi'nde, kimyasal madde üretimi yapan fabrikanın bodrum katında bulunan deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Beylikdüzü'nde korkutan yangın! (İHA)

YANGIN, KISA SÜREDE TÜM DEPOYU SARDI

Yangın kısa sürede büyüyerek tüm depoyu etkisi altına aldı. Bodrum kattan yoğun duman çıkması üzerine çalışanlar ve çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay esnasında fabrikada çalışan tüm işçiler tahliye edilirken, bir çok ilçeden de itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken fabrikada hasar oluştu.

Beylikdüzü'nde korkutan yangın! (İHA)

"ÖLEN YA DA YARALANAN YOK"

Dumanları görüp ihbarda bulunan Turan Bal, "Dumanların çıktığını görüp itfaiyeyi aradık. Geldiler müdahale ediyorlar. Sabun üretiliyor burada. Depo bölümünde çıkmış yangın. Dumanlar yukarıya doğru çıkıyor. Üst katlara falan sıçradı. Şu an ölen ya da yaralanan yok" dedi.

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