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Kübra Aykut öldü mü? Fenomen intihar etti! Veda mektubu: ''Özür dilerim...''
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Kübra Aykut öldü mü? Fenomen intihar etti! Veda mektubu: ''Özür dilerim...''

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024, 11:16 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024, 11:28

Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut öldü mü sorusu arama motorlarında aratılıyor. Sultanbeyli'de ikamet eden Aykut bulunduğu evin 5. katından atlayarak intihar etti. Acı sondan önce Kübra Aykut'un kaleme aldığı intihar mektubu ortaya çıktı. İşte intihar mektubu...

Sultanbeyli'deki evinin 5. katından atlayarak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'un yazdığı veda mektubu ortaya çıktı. Aykut mektubunda, "Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim" ifadelerini kullandı.



Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'deki evinin 5. katından atlayarak intihar etti. Genç kadının intihar etmeden önce yazdığı veda mektubu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Kübra Aykut veda mektubunda, "Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi" ifadelerine yer verdi.

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