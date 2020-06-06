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Bayburt Demirözü Sulaması Projesi'nde düğmeye basıldı | Video

Bayburt Demirözü Sulaması Projesi'nde düğmeye basıldı | Video
06.06.2020 16:28

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Bayburt Demirözü Sulaması Projesi'nin Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. İşte hizmete alınma töreninden dair o anlar...


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