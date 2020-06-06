Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Bayburt Demirözü Sulaması Projesi'nin Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. İşte hizmete alınma töreninden dair o anlar...
Bayburt Demirözü Sulaması Projesi'nde düğmeye basıldı | Video
06.06.2020 16:28
- Bayburt Demirözü Sulaması Projesi'nde düğmeye basıldı | Video
- Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım projesi hizmete alındı
- Son dakika: MSB açıkladı: Hakkâri/ Çukurca bölgesinde 20 adet EYP, METİ Timlerince imha edildi |VİDEO
- Yılmaz Özdil'in kaçak villasında hilti ile kırılamayan duvarlar kepçeyle yıkıldı |Video
- Sardalye en lezzetli dönemine girdi! Ortaya film gibi görüntüler çıktı
- Son dakika: Muğla Milas'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale edildi
- Konya'da üretildi! Artık tehlikeli işlerde 'ARAT' çalışacak
- Son dakika: Gündüzlü Bakım Merkezleri 1 Temmuz’dan itibaren faaliyetlerine başlayacak | VİDEO
- Acılı anne, 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden davulcuya isyan etti: Asılmasını istiyorum
- İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
- "Enis Berberoğlu" kararına itiraz eden Kemal Kılıçdaroğlu 2016'da hükümete meydan okuyarak "dokunulmazlıkları kaldırın" demişti!
- Bakan Akar'dan flaş terhis ve celp açıklaması | Video