Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan, ''Bundan böyle Taşlıdere Vadisi'ndeki bu ıslah ile buralarda artık bu taşkınları yaşamayız. Allah yar ve yardımcımız olsun.'' dedi. İşte hizmete alınma töreni...
Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım projesi hizmete alındı
06.06.2020 16:13
- Bayburt Demirözü Sulaması Projesi'nde düğmeye basıldı | Video
- Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım projesi hizmete alındı
- Son dakika: MSB açıkladı: Hakkâri/ Çukurca bölgesinde 20 adet EYP, METİ Timlerince imha edildi |VİDEO
- Yılmaz Özdil'in kaçak villasında hilti ile kırılamayan duvarlar kepçeyle yıkıldı |Video
- Sardalye en lezzetli dönemine girdi! Ortaya film gibi görüntüler çıktı
- Son dakika: Muğla Milas'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale edildi
- Konya'da üretildi! Artık tehlikeli işlerde 'ARAT' çalışacak
- Son dakika: Gündüzlü Bakım Merkezleri 1 Temmuz’dan itibaren faaliyetlerine başlayacak | VİDEO
- Acılı anne, 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden davulcuya isyan etti: Asılmasını istiyorum
- İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
- "Enis Berberoğlu" kararına itiraz eden Kemal Kılıçdaroğlu 2016'da hükümete meydan okuyarak "dokunulmazlıkları kaldırın" demişti!
- Bakan Akar'dan flaş terhis ve celp açıklaması | Video