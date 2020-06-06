Normalleşme döneminden sonra birçok yasak kalktı. 10 Nisan'dan sonra ilk kez hafta sonu kısıtlama uygulaması yoktu. Fakat İstanbul'daki nüfus yoğunluğu nedeniyle toplu taşımalarda kalabalık yaşandı. Ortaya çıkan görüntüler hayrete düşürdü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni düzenleme getirilen metrolarda kurallara uyulmadığı görüldü. Yenikapı-Kirazlı metro hattında yoğunluk dikkat çekti. Metroda çok sayıda kişi ayakta, sosyal mesafeye uymayarak yolculuk etti.
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza- Seferler, Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Cevizlibağ istasyonları arasında yapılıyor
KABATAŞ-BAĞCILAR TRAMVAY HATTINDA ARIZA
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Pazartekke İstasyonu yakınlarında, katener hattında arıza meydana geldi.Arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.