Başörtülü hakimleri hedef alan CHP'li Fikri Sağlar'ın geçmişte yaptırdığı afişe bakın!

CHP'li Fikri Sağlar'ın CHP'nin kanalı Halk TV'de başörtülü hakimleri hedef alması 28 Şubat zihniyetinin yasakçı tutumunu tekrar gün yüzüne çıkardı. "Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum" şeklinde skandal sözler söyleyen Sağlar ile ilgili arşivlerden çok çarpıcı bir gazete kupürü ortaya çıktı. Haberdeki fotoğrafta Fikri Sağlar'ın bu afişi odasındaki panoya astığı görülürken Fikri Sağlar'ın geçmişteki tavrıyla şimdiki tavrı arasındaki uçurumu Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber'de değerlendirdi.