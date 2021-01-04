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Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
04.01.2021 05:17
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Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.


Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 14 Aralık'ta düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlamasının 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacağını duyurmuştu.
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