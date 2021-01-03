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Kobani olaylarında katledilen Hasan Gökgöz'ün babası Mehmet Gökgöz 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenlere tepki gösterdi

Kobani olaylarında katledilen Hasan Gökgöz'ün babası Mehmet Gökgöz 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenlere tepki gösterdi
03.01.2021 22:16
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6-8 Ekim 2014 tarihinde HDP'nin çağrısı üzerine sokağa çıkan PKK/PYD yandaşları 35 ilde kamu binalarını kundakladı ev ve iş yerlerini yakıp yıktı, Diyarbakır'da Yasin Börü ile birlikte kurban eti dağıtan Hasan Gökgöz de katledilen siviller arasındaydı. Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine harekete geçen terör sempatizanlarınca katledilen Hasan Gökgöz'ün acılı babası Mehmet Gökgöz yaşadığı zorlu süreci A Haber canlı yayınında anlattı.  Baba Gökgöz, AİHM'in (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) Selahattin Demirtaş hakkında serbest bırakılsın kararına destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "6 yaşında torunum babasına hasret kaldı. Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum eğer Demirtaş senin oğlunu öldürseydi yine ona özgürlük isteyebilir miydin?" sözleriyle tepki gösterdi.


6-8 Ekim 2014 tarihinde HDP'nin çağrısı üzerine sokağa çıkan PKK/PYD yandaşları 35 ilde kamu binalarını kundakladı ev ve iş yerlerini yakıp yıktı, Diyarbakır'da Yasin Börü ile birlikte kurban eti dağıtan Hasan Gökgöz de katledilen siviller arasındaydı. Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine harekete geçen terör sempatizanlarınca katledilen Hasan Gökgöz'ün acılı babası Mehmet Gökgöz yaşadığı zorlu süreci A Haber canlı yayınında anlattı. Baba Gökgöz, AİHM'in (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) Selahattin Demirtaş hakkında serbest bırakılsın kararına destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "6 yaşında torunum babasına hasret kaldı. Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum eğer Demirtaş senin oğlunu öldürseydi yine ona özgürlük isteyebilir miydin?" sözleriyle tepki gösterdi.
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