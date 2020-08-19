Başkan Erdoğan'ın merak edilen cuma günü müjdesi: Bu konu hallediliyorsa büyük gelişmeler yaşanır

19.08.2020 23:51

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü müjdesi A Haber'deki Memleket Meselesi programında değerlendirildi. "Enerji bağlamında bir konu hallediliyorsa büyük gelişmeler yaşanır" analizinde bulunan stratejist Gürsel Tokmakoğlu, "Türkiye köklü bir şekilde uzun vadeli transfer gücüne sahip olacak" ifadelerini kullandı.

Stratejist Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü müjdesini değerlendirdi.

Türkiye'nin gücüne güç katacağını belirten Tokmakoğlu, "Enerji bağlamında bir konu hallediliyorsa büyük gelişmeler yaşanır" dedi.

TÜRKİYE NASIL BİR DURUMA ÇIKACAK?

Memleket Meselesi'nde 'Karadeniz'de doğalgaz bulunduğu' iddialarını değerlendiren Tokmakoğlu, "Fatih gemimiz Karadeniz'deydi. Getirisi olarak söylenenler doğruysa ve enerji bağlamında bir konu hallediliyorsa bakın neler olabilir. Bizim boru hatlarımız hazır. Hem Azerbaycan'dan hem Rusya'da ama Anadolu'dan ve Trakya'ya ulaşan boru hatlarımız var. Avrupa'ya alternatif bir yol güzargahında sadece boru hattı olan bir ülke değil aynı zmanda kaynak ülke olma potansiyelini de elde ediyorsunuz. Bu durumda Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ya bakış açısı değişir"