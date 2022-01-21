Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye Ekonomi Modeli ile önceliğimiz dört başlıkta cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek, böylece ülkemizi ana üreticilerinden biri haline getirmektir. Başta iş dünyamız olmak üzere toplumumuzun her kesimine gereken desteği sunuyoruz, sunacağız. 20 Aralık'ta açıkladığımız tedbir paketi ile döviz kuru üzerindeki köpüğü aldık. İnsanımızın hayat standardını artıracak adımlar attık. Döviz kuru gibi enflasyonun da üzerindeki köpüğü kısa sürede alarak ülkemizi selamete ulaştırmayı arzu ediyoruz. Türkiye'nin yükselişini kimse engelleyemeyecek, hedeflerimize ulaşmaya kimse mani olamayacaktır." şeklinde konuştu.