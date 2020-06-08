Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kovid-19 salgınına rağmen Kadıköy Moda ve İzmir Kordonboyu'ndaki sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntüleri hatırlatarak uyardı: Her şeyi serbest bıraktık diye bu iş bitti anlamına gelmez.
Başkan Erdoğan'dan Kovid-19 uyarısı: Bu iş bitti anlamına gelmez
08.06.2020 22:09
- Başkan Erdoğan'dan Kovid-19 uyarısı: Bu iş bitti anlamına gelmez
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