Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 11 şehir hastanesi yapıldığını dile getirerek, "Yıl sonuna kadar 5 şehir hastanesi daha yapacağız. Hedefimiz 30 büyükşehirin 30'una da bu şehir hastanelerini inşallah yapacağız." dedi.
Başkan Erdoğan: Yıl sonuna kadar 5 şehir hastanesi daha yapacağız
08.06.2020 23:18
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki
- Başkan Erdoğan'dan Trump'a PKK/PYD-YPG uyarısı: ANTIFA ile işbirliği içindeler!
- Başkan Erdoğan Libya'daki son durumu değerlendirdi! "Hafter her an sürecin dışına atılabilir"
- Başkan Erdoğan: Yıl sonuna kadar 5 şehir hastanesi daha yapacağız
- Başkan Erdoğan'dan Kovid-19 uyarısı: Bu iş bitti anlamına gelmez
- Başkan Erdoğan açıkladı: 11 şehir hastanemiz oldu
- Halk TV sunucusu Özlem Gürses de 29 Mart sabahı otobüse binip işine giden yolculara hakaret etmiş!
- Son dakika: MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi
- Sağlık Bakanlığından flaş test kararı! Koronavirüste kriterler değişti
- Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK toplantısının ardından flaş açıklamalar (8 Haziran 2020)
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş "Yassıada kararları" açıklaması |Video
- Libya'daki petrol arama çalışmaları için 7 ruhsat alanı belirlendi! Bakan Dönmez açıkladı | VİDEO