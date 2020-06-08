Başkan Erdoğan açıkladı: 11 şehir hastanemiz oldu

08.06.2020 22:04

Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 11 şehir hastanesi yapıldığını bildirerek, "Yıl sonuna kadar 5 şehir hastanesi daha yapacağız. Hedefimiz 30 büyükşehirin 30'una da bu şehir hastanelerini inşallah yapacağız." dedi.