Başkan Erdoğan'dan KKTC'de önemli açıklamalar: Hamdolsun zafere ulaştık

KKTC'nin 37'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle KKTC'de olan Başkan Erdoğan, burada bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında "Mehmetçiğin destansı mücadeleleri sayesinde hamdolsun zafere ulaştık" dedi.

KKTC'nin 37. kuruluş yıldönümünde aranızda bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu gürür gününde anavatandaki 83 milyon kardeşinizin coşkusunu buraya taşıdık. Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin heyecanınını yürekten paylaşıyoruz.

HAMDOLSUN ZAFERE ULAŞTIK

Ay yıldızlı bayraklarımız milli davamızın ulaştığı noktayı gösteriyor. Nice kahramanlarımızı şehit vererek istiklalimizi kazandık. Onca zulme rağmen mücadele sancağımızı asla yere düşürmedik. Mehmetçiğin destansı mücadeleleri sayesinde hamdolsun zafere ulaştık. Varlıklarına yönelik sayısız saldırıya rağmen Kıbrıs Türkleri, hamdolsun kendi topraklarında başı dik, onurlu ve özgür bir şekilde yaşıyor.

Kıbrıs semalarını ezansız bırakmamak için toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Onların kutlu mirasına sahip çıkarak ruhlarını şad edeceğiz. Bağımsızlık uğruna çektiğimiz acıları asla aklımızdan çıkarmadan barış dolu bir geleceği hep beraber inşa edeceğiz.