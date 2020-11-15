Haberler Video Haber Videoları Başkan Erdoğan'dan KKTC'de önemli açıklamalar: Hamdolsun zafere ulaştık

Başkan Erdoğan'dan KKTC'de önemli açıklamalar: Hamdolsun zafere ulaştık

Başkan Erdoğan'dan KKTC'de önemli açıklamalar: Hamdolsun zafere ulaştık
15.11.2020 16:32
Ana Sayfa 01:11
Başkan Erdoğan: Hamdolsun...
Ana Sayfa 01:24
Tarihi Vaniköy Camisi'ndeki...
Ana Sayfa 00:46
Kafa kafaya çarpıştılar!...
Ana Sayfa 04:36
Milyoner'de geceye damga vuran...
Ana Sayfa 01:25
San Andreas bir oyun değil
Ana Sayfa 00:36
Burcu Özberk estetik harikası...
Ana Sayfa 00:53
Elif Ada'nın son hali...
Ana Sayfa 01:15
Ekrem İmamoğlu siyasetin...
Ana Sayfa 01:10
Savunmada devler ligi
Ana Sayfa 00:57
Şırnak'ta uyuşturucu...
Ana Sayfa 00:31
Mustafa Topaloğlu'ndan haber...
Ana Sayfa 08:48
Bay Kemal'in asılsız iddiaları...

KKTC'nin 37'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle KKTC'de olan Başkan Erdoğan, burada bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında "Mehmetçiğin destansı mücadeleleri sayesinde hamdolsun zafere ulaştık" dedi.


KKTC'nin 37. kuruluş yıldönümünde aranızda bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu gürür gününde anavatandaki 83 milyon kardeşinizin coşkusunu buraya taşıdık. Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin heyecanınını yürekten paylaşıyoruz.

HAMDOLSUN ZAFERE ULAŞTIK
Ay yıldızlı bayraklarımız milli davamızın ulaştığı noktayı gösteriyor. Nice kahramanlarımızı şehit vererek istiklalimizi kazandık. Onca zulme rağmen mücadele sancağımızı asla yere düşürmedik. Mehmetçiğin destansı mücadeleleri sayesinde hamdolsun zafere ulaştık. Varlıklarına yönelik sayısız saldırıya rağmen Kıbrıs Türkleri, hamdolsun kendi topraklarında başı dik, onurlu ve özgür bir şekilde yaşıyor.

Kıbrıs semalarını ezansız bırakmamak için toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Onların kutlu mirasına sahip çıkarak ruhlarını şad edeceğiz. Bağımsızlık uğruna çektiğimiz acıları asla aklımızdan çıkarmadan barış dolu bir geleceği hep beraber inşa edeceğiz.

Haber Videoları