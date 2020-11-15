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Tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangın havadan görüntülendi

Tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangın havadan görüntülendi
15.11.2020 15:31
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İstanbul Üsküdar'da bulunan tarihi Vaniköy Camisi'nde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin karadan ve denizden müdahalesi sonucu söndürülürken, yangın anları havadan görüntülendi.


Üsküdar'da tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yanan tarihi cami havadan görüntülendi. Alınan bilgiye göre, Vaniköy Camii'nin çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün camiyi sardı. Alevler içerisinde kalan camiye itfaiye ekipleri müdahale etti. Alev alev yanan cami havadan da drone ile görüntülendi.

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