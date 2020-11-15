Başkan Erdoğan'dan KKTC'de net mesaj: Tahammülümüz kalmadı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 37'nci Kuruluş Yıl Dönümü Törenlerinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kıbrıs'ta çözüm için iyi niyetli bir şekilde çaba gösterdiklerini ancak Rum Kesimi'nin tutumu nedeniyle çözümün kilidinin açılmadığını söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 37'nci Kuruluş Yıl Dönümü Törenlerinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kıbrıs'ta çözüm için iyi niyetli bir şekilde çaba gösterdiklerini ancak Rum Kesimi'nin tutumu nedeniyle çözümün kilidinin açılmadığını söyledi.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları

KKTC'nin 37. kuruluş yıldönümünde aranızda bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu gürür gününde anavatandaki 83 milyon kardeşinizin coşkusunu buraya taşıdık. Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin heyecanınını yürekten paylaşıyoruz.

HAMDOLSUN ZAFERE ULAŞTIK

Ay yıldızlı bayraklarımız milli davamızın ulaştığı noktayı gösteriyor. Nice kahramanlarımızı şehit vererek istiklalimizi kazandık. Onca zulme rağmen mücadele sancağımızı asla yere düşürmedik. Mehmetçiğin destansı mücadeleleri sayesinde hamdolsun zafere ulaştık. Varlıklarına yönelik sayısız saldırıya rağmen Kıbrıs Türkleri, hamdolsun kendi topraklarında başı dik, onurlu ve özgür bir şekilde yaşıyor.

Kıbrıs semalarını ezansız bırakmamak için toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Onların kutlu mirasına sahip çıkarak ruhlarını şad edeceğiz. Bağımsızlık uğruna çektiğimiz acıları asla aklımızdan çıkarmadan barış dolu bir geleceği hep beraber inşa edeceğiz.

BİR TARAFIN ÇABASI ÇÖZÜME YETMİYOR

Rumların artan katliam ve saldırılarının ardından gerçekleştirdiğimiz 1974 Barış Harekatı ile fiilen istikrara kavuşan Kıbrıs'la ilgili siyasi sorunlar hala devam ediyor. Kıbrıs halkının meşru haklarının güvenliğini temin edecek şekilde adil bir çözüme ulaştırılması beklentimizdir. İyi niyetle çaba gösterdik ancak sadece bir tarafın çabası çözümün kilidini açmaya yetmiyor.

Vermeleri gereken destekleri Kuzey Kıbrıs'a vermediler. Bugün de yalan söylüyorlar. Şu gerçeği artık çok iyi biliyoruz. Kıbrıs'ta 1963'te silah zoruyla bozulan, 1974'te Yunan cuntasının darbesiyle ortadan kalkan ortaklığı Rumlarla tesis etmek mümkün değil. Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet vardır. Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerekiyor. Son seçimlerde KKTC halkının iradesi de bu yönde tecelli etmiştir.

TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI

Diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır. Kuzey Kıbrıs'ta yaşayıp da kendi Cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs'ın başındaki sözde yöneticilere şikayet edenlerle Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa aldandığını ve aldanacağını bilmelidir. Bu sözde paçavralar kendi Cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs'ın sözde Cumhurbaşkanına şikayet ederse bunun akıbeti nereye varır benim sevgili kardeşlerim bunu gayet iyi biliyor.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MÜZAKERE EDİLMELİDİR

Maraş'ın açılmasından rahatsız olanlar mağduriyet edebiyatı yapıyor. Kıbrıs meselesinde tek mağdur vardır, o da yıllardır yok sayılan, hakları gasbedilen Kıbrıs Türkleri'dir. Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet vardır. İki devletli çözüm müzakere edilmelidir. Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönem başlayacaktır.

ERDOĞAN KKTC'DE

Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle Ada'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Özel uçakla yerel saatle 12.30'da Ercan Havalimanı'na gelen Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

Karşılamada, Cumhuriyet Meclisi Teberrüken Uluçay, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, gaziler ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Başkan Erdoğan'a, Havalimanı ve çevresinde bayraklarla karşılayan çok sayıda vatandaş sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan, ziyareti çerçevesinde KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek törenlere iştirak etti. Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Tatar arasında da görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmelerde, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı, Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Erdoğan'ın ziyareti kapsamında KKTC Acil Durum Hastanesinin resmi açılışının da yapılması öngörülüyor.

Başkan Erdoğan'a ziyareti sırasında, eşi Emine Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet de eşlik etti.