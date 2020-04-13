Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu mitomani hastalığıdır

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı ardından önemli açıklamalarda bulundu. Virüs üzerinden provokatif söylemlerde bulunanlara tepki gösteren Erdoğan, "Sokağa çıkma yasağını ve genel olarak salgın önlemlerini bahane eden kimi medya kuruluşları haberleri ve köşe yazılarıyla hep yaptıkları gibi kendi ülkelerine karşı adeta savaş açmışlardır." dedi. Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına da tepki gösteren Erdoğan, "CHP Genel Başkanının dün bir televizyon kanalından ne dünyadan ne Türkiye'den bihaber olduğu sözlerinin takdirini milletime bırakıyorum. Bu mitomani hastalığıdır. Bunu bir araştırsın." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu mitomani hastalığıdır13.04.2020 19:05
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