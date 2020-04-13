Seda Bakan bornozuyla Hadise'nin 'Sıfır Tolerans' şarkısında dans edince... 'Bu nasıl bir enerji' 13.04.2020 18:07

Seda Bakan Instagram videosu ile herkesi kahkahaya boğdu. 4 Ekim 2014 yılında Ali Erel ile evlenen oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz Ağustos ayında ilk bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Leyla adında bir kızı bulunan 34 yaşındaki Seda Bakan, koronavirüs nedeni ile uzun bir süredir evden çıkmıyor. Instagram hesabından haftaya Hadise'nin Sıfır Tolerans şarkısı ile başladığını belirten video yayınlayan Bakan, kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu. Daha önce bir çekim arasında Hadise'nin Sıfır Tolerans isimli şarkısına üzerinde bornoz ile eşlik eden oyuncunun dansı takipçilerini bir hayli eğlendirdi. İşte Seda Bakan'ın Hadise şarkısına çektiği video...

Oyuncu Seda Bakan Instagram'dan Hadise'nin Sıfır Tolerans şarkısına dans ederek eşlik ettiği bir videoyu paylaşınca olanlar oldu... 34 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Ağustos ayında kızı Leyla'yı kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

Koronavirüs nedeni ile kendisini ev karantinasına alan Seda Bakan, haftaya Hadise'nin Sıfır Tolerans şarkısına eşlik ettiği video ile başladığını paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada trend oldu.