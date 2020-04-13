Başkan Erdoğan'dan maske açıklaması: 32 milyon vatandaşımıza mesaj gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısı, 3 saat sürdü. Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.. Başkan Erdoğan, "Her vatandaşımıza ücretsiz maske dağıtımı uygulamamız devam ediyor. Eczanelerden alınabilecek maskeler için bugüne kadar 32 milyon vatandaşımıza Sağlık Bakanlığımızın doğrulama kodunun yer aldığı mesaj gitmiştir. Vatandaşlarımızın bireysel sağlık ve temizlik malzemesi temininde sıkıntı yaşamıyoruz. Acı duyabiliyorsan canlısın, başkasının acısını duyuyorsan insansın. Bu söze uygun şekilde elimizdekini tüm dostlarımızla paylaşıyoruz“ açıklamasında bulundu.
Başkan Erdoğan'dan maske açıklaması: 32 milyon vatandaşımıza mesaj gitti13.04.2020 19:22
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