Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "Külliye'ye giden CHP'li" tepkisi: İspat edemezsen çek git 22.11.2019 15:37

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat edemiyorsan çek git. Bu kadar iddialı söylüyorum. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Kardeşlerim bizim anlayışımızda seçmene küsme gibi bir durum söz konusu olamaz. Hak ve halk katında hesap vermeden önce eksiklerimizi telafi etmeye çalışıyoruz. Herkes kızsa darılsa bile biz bu şekilde asla davranamayız.



Siyaseti ikbal kapısı değil, hizmet kapısı olarak görüyoruz. Milyonlar Türkiye'den bizden bunu bekliyor. Mazlumlar, mağdurlar bizden bunu bekliyor. Türkiye'yi 2023 hedefleriyle buluşturmak için milletimize söz verdik. Bu hareketi günlük kavramlarıyla hapsetmeye çalışanlar hayal kırıklığına uğrarlar.

Kavgayı siyasetlerinin merkezine yerleştirenler bizim aramızdaki sarsılmaz bağı bir türlü anlayamadılar.



Grup Başkanvekili Özlem hanıma kullandıkları ifadeyi gördünüz. Bunların ifadesine bak "Ulan bu kadını susturun". Şimdi ben buradan CHP'ye gönül veren bayanlara da sesleniyorum. Biri bir kadına böyle bir ifade kullanabilir mi? Bunlara göre kadın hizmetkar olamalı. Bunlara göre kadın tarlada domates toplamalı. Ama karşılarında bir hukukçu gördüklerinde kuduruyorlar. Özlem hanım bir hukukçu. Hazmedemiyorlar. AK Parti'nin kadınları engelleri aşa aşa iktidara yürüyor.



"BAY KEMAL SENİN ORADA NE İŞİN VAR!"

Her zaman söylediğim gibi teröre ve şiddete bulaşmadığı sürece her türlü görüşün başımızın üstünde yeri vardır. Terörün inine girdik. Kaçacak delik arıyorlar. Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'yla o teröristlere hadlerini bildirdik mi? Bay Kemal ne dedi: Bizim Suriye'de ne işimiz var? Bay Kemal senin orada ne işin var! Esad'a adamlarını neden gönderiyorsun? Bay Kemal terör örgütleriyle iş tutuyor. HDP, PKK'nın desteğiyle parlamentoda değil mi? Ya bir kere de çık de ki PKK terör örgütüdür. Diyemez.

"İSPAT EDEMEZSEN ÇEK GİT"

Son zamanlarda bir şey tutturdu. Ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Arkadaşlarım gereken cevabı verdi. Bunu yazan gazeteci de ortada yok! Bay Kemal eğer yiğitsen ben Cumhurbaşkanlığı'mı ortaya koyuyorum. Sen de Genel Başkanlığı'nı ortaya koyabiliyor musun? Eğer ispat edemezsen bırak git o koltuğu. Senin hayatın yalan.



BAŞÖRTÜLÜ GENÇLERE SALDIRI

Eski Türkiye sevdalısı olanlar başörtülü kardeşlerimiz üzerinden provokasyon yapıyor. Başörtülü iki kız yolda yürürken bir tanesi çılgınlık yapıyor, o kızlarımıza saldırıyor. Kılık kıyafetinden dolayı kadınlarımıza yönelik sözlü veya fiili şiddete varan bu provokasyonlara asla göz yummayız, yummayacağız. Kimsenin 28 Şubat zihniyetini hortlatmasına müsaade etmeyeceğiz.



İZMİR'DE DEV YATIRIM

İzmir'de iktidarımız döneminde 70 katrilyon liralık yatırım yaptık. Bu durum AK Parti'nin milletine bakış açısının bir örneğidir. İstanbul İzmir arasını 9 saatten 3,5 saate indirdik mi? O ne çileydi. Artık o günler tarih oldu. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bu otoyolu bile kötülemeye çalıştılar.



Ülkemizi yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. Yapımı yılan hikayesine dönen İZBAN'ı tamamlayarak milletimize kazandırdık.