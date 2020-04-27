Başkan Erdoğan’dan Fahrettin Altun’u hedef alan CHP’ye sert tepki

27.04.2020 19:28

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı beşinci kez video konferans yönetimiyle toplandı. Toplantı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’a ait ikametgah olarak kullanılan meskenin fotoğrafının çekilmesi talimatını partisinin verdiğini açıklamış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu durumu reddetmişti. Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki geldi. Başkan Erdoğan, ''CHP'nin başını çektiği bu anlayış hep uzlaşma yerine çatışmayı birlik beraberlik yerine bölücülüğü, müsamaha yerine kin ve nefret körüklemeyi esas almıştır. İletişim Başkanımızın ev ve aile mahremiyetine yönelik saldırıda işte bu hastalıklı zihniyet var. İletişim Başkanımızın görevi gereği istediği yerde oturma yetkisi vardır. Kendisi ailesi ile birlikte 45 metrekarelik mütevazı bir evde yaşamayı seçmiştir. İstanbul'un eski bir semtinde. Hukuken evini kendi arsası içinde büyütme hakkı olmasına rağmen bunu yapmamıştır. 200 küsür metrekarelik mezbelelik bir alanı ise Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiralayarak bakımını üstlenmiştir. bu durumu CHP ve medyası tarafından iftira kampanyasına dönüştürülmüştür. Bu zihniyetin arkadaşımıza ve ailesine karşı çirkin saldırıdaki tutarsızlıklar kokuşmuşluğun en bariz örneğidir.'' ifadelerini kullandı.