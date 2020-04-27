RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı: 'Hiçbir insanımız sahipsiz bırakılmamıştır' | Vİdeo

Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı: 'Hiçbir insanımız sahipsiz bırakılmamıştır' | Vİdeo
27.04.2020 19:12

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki beşinci kez video konferans yönetimiyle toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 3,5 saat sürdü. Başkan Erdoğan kritik Kabine sonrası koronavirüsle mücadele kapsamında yaptığı açıklamada; ''59 ayrı ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz. İsveç'te salgın hastalığa maruz kalmasına rağmen tedavi edilmeyen vatandaşımızı kızının çağrısın kulak vererek ülkemize getirdik. Hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık.'' açıklamasında bulundu.


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