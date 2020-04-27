27.04.2020 19:02

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki beşinci kez video konferans yönetimiyle toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 3,5 saat sürdü. Başkan Erdoğan kritik Kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürüleceğini belirterek, "Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 3 gün olacak." dedi. Peki; Market ve bakkallar açık olacak mı? İşte sokağa çıkma kısıtlamasına dair Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Ramazan ayının sonunda çifte bayram yapmayı umut ediyoruz. Toplam test sayısında 1 milyona gitmemize rağmen hasta ve ölüm sayımız günden güne azalıyor.

Türkiye toplam hasta sayısına göre ölüm oranı bakımından da Avrupa'daki en iyi ülke durumundadır.

Yurt dışında yerleşik olmayan 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik.

59 ayrı ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz.

İsveç'te salgın hastalığa maruz kalmasına rağmen tedavi edilmeyen vatandaşımızı kızının çağrısın kulak vererek ülkemize getirdik.

Şu anda Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi yapılıyor.

Avrupa ve ABD'de durumları pek çok ağır hastanın sigortası olmadığı veya hastanede kapasitesi yetmediği için kendi hallerine terk edildiği bilinen bir gerçektir.

Yıllarca ülkemizin sağlık sistemini ve altyapısını eleştirenler ortaya çıkan tablo karşısında umarım biraz mahcup olmuşlardır.



55 ülkeye sağlık malzemesi desteği verdik, son olarak ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini yarın gönderiyoruz.



Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık şekilde bulunduğu faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur.



Kriz sonrası yeniden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşabileceğine yürekten inanıyorum.

Hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.



SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BU HAFTA SONU 3 GÜN OLACAK

Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 3 gün olacak. 31 ilimizde 1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 mayıs gece 24'e kadar devam edecek sokağa çıkma sınırlandırmasına hassasiyetle riayet etmelerini istiyoruz.



Cuma günü marketler saat 09-14 arasında açık kalacak.



Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz.



Herhangi bir ön şart aramaksızın başvuran ve ihtiyaç sahibi tespit edilen herkese biner lira yardım yapacağımız üçüncü bir destek paketini devreye aldık.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında 1 milyar 850 milyon lira toplanmıştır.