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Başkan Erdoğan'dan 'evde kalın' çağrısı: Mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün

Başkan Erdoğan'dan 'evde kalın' çağrısı: Mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün

22.03.2020 18:36

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından koronavirüsle mücadele hakkında bir video paylaştı. Başkan Erdoğan Miraç gecesini tebrik eden Esma anneyi arayarak hal hatır sordu. Erdoğan paylaşımında, "Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün." ifadelerine yer verdi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından koronavirüsle mücadele hakkında bir video paylaştı. Başkan Erdoğan Miraç gecesini tebrik eden Esma anneyi arayarak hal hatır sordu.

Erdoğan paylaşımında, "Konya'dan Esma anne dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş.

Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün." ifadelerine yer verdi.

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