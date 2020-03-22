Bensu Soral ikizi Bedirhan Soral ile sosyal medyayı salladı! 'Çok iyi' 22.03.2020 17:19

Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral'ın kız kardeşi olan Bensu Soral, güzelliği ile çok konuşulan ünlüler arasında. Kariyerinde ablasının izinden giden 28 yaşındaki Bensu Soral'ın, Bedirhan adındaki ikiz kardeşi ile çektiği video magazin gündemine bomba gibi düştü. Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle 'gerekmedikçe evden çıkmayın' tedbirine uyan Soral ailesi, evde vakit geçirdiği keyifli anları paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte 2018 yılında Hakan Baş ile evlenen Bensu Soral'ın ikizi Bedirhan Soral ile yaptığı koronavirüs dansı...