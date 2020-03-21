Başkan Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı
Erdoğan Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum. Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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