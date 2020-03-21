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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kandili mesajı

Başkan Erdoğan, Kandili dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum. Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

  • Güncel
  • 21.03.2020 20:05
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 20:09
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Başkan Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

Başkan Erdoğan, Kandili dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı

Erdoğan Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum. Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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