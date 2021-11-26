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Başkan Erdoğan'dan Deprem Konutları Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Deprem Konutları Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar
26.11.2021 15:42
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Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, İzmir'de düzenlenen Deprem Konutları Teslim Töreni'nde yaptığı açıklamada Türkiye'nin en etkin, en hızlı afet müdahale planına sahip olduğu belirtti. Erdoğan, "Bir yıl içinde teslim etmeye başlama sözü verdik. Bugün sözümüzü tutuyor, ilk etap konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz." dedi. Depremin ardından gittiği İzmir'de vatandaşı tersleyen CHP'li Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Depremin ardından buraya geldiklerinde kendilerinden yardım isteyen vatandaşları devlet yapsın diye tersleyenlerden İzmir'e hayır gelmez." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Kendileri sürekli gerilimden beslendiği için yalan, yanlış, iftira ile sizleri oyalama yoluna gitmiştir. Bay Kemal'in, CHP'nin ortaklarına bakın, notunuzu da verin." diyerek CHP'nin İyi Parti ve HDP ile kurduğu kirli ortaklığa dikkat çekti. Başkan Erdoğan daha sonra İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılışını yaptı.

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