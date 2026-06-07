Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayıp başında bekledi! Kadın kurtarılamadı

Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 17:30 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 18:21

8 Bıçak Darbesiyle Hayatını Kaybetti

Gözü dönen koca, çaresiz kadını çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında vücudunun çeşitli yerlerinden peş peşe bıçakladı. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 5 çocuk annesi Elif K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan ilk incelemede talihsiz kadının vücudunda 8 bıçak darbesi tespit edildi.

Polis Havaya Ateş Açarak Linci Önledi

Katil zanlısı Erdal K., cinayetin ardından olay yerine intikal eden polis ekiplerine teslim olmak istedi. Bu sırada feci olaya şahit olan ve öfkeden deliye dönen mahalle sakinleri, şüpheliye yönelik linç girişiminde bulundu. Kalabalığı dağıtmakta güçlük çeken polis ekipleri, öfkeli grubu uzaklaştırmak amacıyla havaya tek el ateş açarak müdahale etti. Kalabalığın arasından güçlükle çıkarılarak gözaltına alınan ve emniyet müdürlüğüne götürülen katil zanlısı Erdal K., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.