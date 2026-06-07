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Hakan Safi: Aziz Başkanı tebrik ediyorum!

Hakan Safi: Aziz Başkanı tebrik ediyorum!

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

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Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor

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