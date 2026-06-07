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Hakan Safi: Aziz Başkanı tebrik ediyorum!
Hakan Safi: Aziz Başkanı tebrik ediyorum!
Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 21:49
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Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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