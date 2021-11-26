Fatmagül Yörük kimdir? Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük neden gündem oldu?

Kadıköy Tavşantepe metrosunda Emrah Yılmaz, yaşlı bir kadını maskesinden dolayı taciz etmiş araya giren genç bir kadını da bıçakla tehdit etmişti. Cinsiyetçi küfürleri ile herkesin tepkisini çeken Emrah Yılmaz dün tutuklanmıştı. Emrah Yılmaz'ın bu eylemi kadar onunla tutuklama kararında imzası olan cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük gündeme oturdu. Yörük'ü gündeme taşıyan ise tutuklanma gerekçesinde yazdıkları oldu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de tebrik ettiği Savcı Fatmagül Yörük gerekçede şunları yazdı:

-"Kent yaşamında insanların topluca bir arada bulundukları etkinlik alanları, rekreasyon alanları, toplu taşıma araçları ve durakları ile buna benzer yerlerin kişilerin can, mal ve cinsel güvenlikleri açısından daha emin mahaller olduğu kabul edilir. Bu yerleşik sosyal kabul ileberaber, şüphelinin eyleminin yalnızca tartıştığı müştekilere yönelik değil, o anda trende ve platformda bulunan yolcuların, hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır. Sokaklar, metrolar korku dolu değil, güven dolu olmalıdır. Şiddet ise önce dilde başlar, sonrasında eyleme döner, olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de şüphelinin küfürleridir. Küfür, şiddettir. Şiddeti yasaları uygulayarak engelleyebiliriz; kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir. Bireylerin toplum yaşamının akışına duydukları güvenin örselenmesi ceza, adalet sistemi ve sosyal açıdan onarılması güç zararlara yol açacaktır."