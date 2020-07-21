Başkan Erdoğan'dan: Bu reformun sahibi milletimizin ta kendisidir

21.07.2020 15:10

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yeni sistemin ikinci yılında yaptığı değerlendirme konuşmasında, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 200 yılı bulan demokrasi arayışlarımızda doğrudan milletin iradesiyle hayata geçirilen tek yönetim reformudur. Demokrasinin özüne uygun bu reformun sahibi milletimizin ta kendisidir." dedi.