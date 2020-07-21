Başkan Erdoğan'dan Ermenistan'a Azerbaycan mesajı: Mazlumları yalnız bırakmadık bırakmayacağız

21.07.2020 15:10

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda konuşuyor. Başkan Erdoğan, konuşmasında Ermenistan'ın Azerbaycan'a olan saldırılarına karşı mesaj verdi. Başkan; ''Geçmişinde sömürgecilik lekesi olmayan bir ülkeyiz. Ermenistan saldırılarında mazlumları hiçbir zaman yalnız bırakmadık bırakmayacağız. Kimsenin hakkına göz dikmeyen ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz.'' dedi.