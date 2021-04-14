Başkan Erdoğan'dan BOZDOĞAN paylaşımı! Göğsümüzü kabartacak görüntüler...

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan "Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ Projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu." dedi. Erdoğan mesajında göğsümüzü kabartacak görüntüleri de paylaştı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu." dedi.